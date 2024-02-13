От рака умер американский актер и певец Тоби Кит

Скончался Тоби Кит, актер, певец, музыкант, композитор, автор песен, продюсер, сценарист, одна из самых больших легенд музыки кантри. На его счету - 18 премий и 77 номинаций.

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В списке его работ - более двухсот пунктов: телешоу, десятки музыкальных видео, сериалы и фильмы. Один из самых известных - комедийный боевик 2008 года "Пива моим лошадям" (18+), где Китсыграл помощника шерифа Рэка. Его экранными партнерами на проекте были Тед Ньюджент, Том Скеррит, Джина Гершон, Вилли Нельсон.

Некролог опубликован на сайте артиста.

Кит "мирно скончался в окружении семьи" в возрасте 62 лет от рака желудка, который был диагностирован у него в 2022 году. Незадолго до смерти исполнитель на церемонии People"s Choice Country Awards получил награду Country Icon Award - "Икона музыки кантри".