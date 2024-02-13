Актриса Лоуренс рассказала, что после съемок в шоу с острой едой ее стошнило

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что после ставших мемными съемок с острой едой ее стошнило. Об этом она вспомнила в беседе с журналистом Энди Коэном.

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Лоуренс участвовала в шоу «Горячие штучки» (The Hot Ones) в 2023 году, и кадры с возмущающейся и плачущей звездой «Голодных игр», пробующей острые соусы, разлетелись на мемы.

Актриса уточнила, что съемки велись в ресторане отеля, где она на тот момент проживала, и сразу после выключения камер Лоуренс побежала в своей номер.

«Желудок дал мне восемь минут, чтобы подняться в номер, а потом меня мощно тошнило. Жестоко», — рассказала она.

По словам актрисы, это был один из худших опытов в ее жизни.