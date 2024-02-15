Кологривый рассказал о своих принципах работы

Скандально известный актер Никита Кологривый заявил, что у него есть собственный режим работы на съемочной площадке. В гостях у Высшей школы кино и телевидения Останкино он затронул тему рабочего графика.

Кологривый рассказал, что перед съемками ему нравится заниматься спортом и он был бы не против вести разминки прямо на площадке. Больше всего, по словам артиста, он ценит собственное время — ради него он готов даже нарушать выстроенную дисциплину на съемках.

— Я всегда опаздываю на съемки на час–два. Я просто это люблю и могу себе позволить, — заявил актер.

Молодой человек отметил, что раньше он всегда приходил вовремя, однако потом осознал, что просто тратит на это свое драгоценное время, ведь съемка все равно начинается позже.

— Потом понял, что люди за счет моего личного времени страхуются. Извините, хоть я и разгильдяй, но в кадре я разорвусь, — пояснил актер.

Он уверен, что только режиссер выбирает, оставлять пунктуального «отличника» или его. При этом отрицать главенство этой профессии актер пока опасается. Кологривый отметил, что избегает импровизаций на съемках, поскольку текст уже написан командой профессионалов и менять его нет никакого смысла.

— Есть договор у артиста: там написано, что режиссер — это твой начальник, — заключил артист.

Недавно эфир шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном и актером Никитой Кологривым закончился скандалом. Молодой артист в первые минуты передачи вступил с ведущим в конфликт.

Никита Кологривый за последнее время несколько раз обрушивался с критикой на коллег по цеху: досталось Саше Бортич, Даниле Козловскому, Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову. Это не прошло мимо внимания Филиппа Янковского, который шутливо прокомментировал слова артиста и вызвал тем самым одобрительные аплодисменты у публики.