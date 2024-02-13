Корейская суперзвезда появится в третьем сезоне «Белого лотоса»: подробности

Каст нашумевшего «Белого лотоса» неумолимо растет и становится все более звездным (хотя куда им теперь без нашего Милоша Биковича!). Актерскому составу сериала позавидовал бы любой другой голливудский проект — чего стоит участие хотя бы Дженнифер Кулидж и Сидни Суини! Однако теперь телешоу станет даже интереснее, ведь в нем появится еще одна суперзвезда.

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Как передает Variety, в «Белом лотосе» снимется солистка мегапопулярной корейской группы Blackpink Лалиса Манобан, более известная среди фанатов как Лиса. Пока что сюжет третьего сезона, как и роль певицы, держится в секрете — известно лишь, что на этот раз герои отправятся на тайский курорт. Вероятно, Лиса станет одной из отдыхающих.

Для девушки это будет актерский дебют. Любопытно, что она не первая из солисток Blackpink, кому досталась роль в американском сериале. Ранее в новом амплуа попробовала себя другая любимая всеми участница k-pop группы Дженни: она появилась в скандальном «Кумире» с The Weeknd в главной роли, который, увы, прозвали самым провальным проектом музыканта.