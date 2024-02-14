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Любовь как в кино: самые крепкие актерские пары

Кто из нас, наслаждаясь фильмами про любовь, не мечтал о тех чувствах и эмоциях, которые переживают герои картин? И кажется, что актёры, сыгравшие в кино, непременно должны и в жизни испытывать нечто подобное. Часто так и бывает. Но вспыхнувший на съёмках роман не всегда перетекает в счастливую совместную жизнь.

Самые крепкие актерские пары
© Нижегородская правда

Сегодня мы расскажем о самых крепких творческих парах.

Владимир Меньшов и Вера Алентова. Прожили вместе 59 лет

Нижегородская правда

Владимир и Вера познакомились ещё студентами. Первые годы они жили бедно, мыкаясь по общежитиям. Именно в тот период на свет появилась их дочь Юлия. Из-за бытовой неустроенности и сложных характеров Алентова и Меньшов даже на некоторое время расходились. Но преодолели все сложности и стали одной из самых крепких пар отечественного кино.

Владимир Меньшов не раз признавался, что секрет крепкой семьи в том, что над отношениями нужно работать – счастливые союзы не получаются сами собой. Он был уверен, что в постоянной череде бытовых дел очень легко отдалиться друг от друга и замкнуться в себе, но никогда нельзя позволять рутине разрушить брак. А Вера Алентова считает, что дело в уважительном и терпимом отношении друг к другу:

«За отношениями, тем более в семье, нужно ухаживать, как за цветами», – делилась она.

Разлучила супругов смерть мужа, после которой актриса долго не выходила на публику. Но сейчас она гастролирует по стране с антрепризами, в том числе посетила и Нижний Новгород.

Глеб Панфилов и Инна Чурикова. Прожили в браке 52 года

Молодой режиссёр увидел начинающую актрису в спектакле ТЮЗа и сразу пригласил на главную роль в фильме «В огне брода нет». Они влюбились друг в друга с первого взгляда и всю жизнь прожили вместе, оставив после себя не только фильмы, но и удивительные интервью, в которых чувствуется бесконечная любовь друг к другу. Несмотря на то, что в начале творческого пути Чурикову считали далеко не красавицей, для Глеба Панфилова она была самой прекрасной женщиной в мире. А он для неё – гением и воплощением идеала.

После ухода своей музы из жизни Глеб Панфилов потерял интерес к окружающему.

«Нет сил больше это выносить», – признавался он журналистам.

Через семь месяцев режиссёра не стало.

Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Прожили в браке 58 лет

Нижегородская правда

Они познакомились в 1927 году на съёмках фильма «Чужой пиджак» и вскоре поженились. Герасимова не стало в 1985 году – Макарова пережила его на 12 лет. Их друзья рассказывают, что у них был практически идеальный, совершенный союз единомышленников, любящих друг друга мужчины и женщины. Детей у них не было, но они стали самыми настоящими, заботливыми родителями для всех своих студентов во ВГИКе.

«Они помогали нам во всём – от мелочей до серьёзных дел, трогательно опекали», – вспоминала ученица Макаровой-Герасимова актриса Лариса Лужина.

Последней работой Герасимова стал фильм «Лев Толстой», в котором они с женой сыграли супругов.

Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Прожили вместе 51 год

Их знакомство произошло в стенах родного для обоих Театра имени Маяковского. Несмотря на то, что вместе супруги прожили более полувека, Светлана так и осталась для Александра лучшей девушкой Советского Союза, а он для неё – смыслом жизни. Хотя они не раз признавались, что в их жизни бывали бури, но им всегда хватало мудрости сохранить любовь и взаимоуважение друг к другу. В 2011 году смерть мужа потрясла актрису, но она продолжает жить ради сына и внуков. Как и обещала когда-то своему Сашеньке.

Никита и Татьяна Михалковы. Вместе 50 лет

Нижегородская правда

Манекенщица и молодой режиссёр познакомились в Доме кино, а поженились прямо на съёмках фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» в Грозном. Через год на свет появилась дочь Анна, следом – сын Артём, и тогда Татьяна решила распрощаться с модельной карьерой ради семьи. Ещё через 11 лет супруги стали многодетными родителями – на свет появилась дочь Надя.

Несмотря на все сложности, взлёты и падения, Михалковы вместе полвека и увлечены семьёй и творчеством.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Вместе 46 лет

Нежная, женственная Лариса и мужественный красавец Михаил познакомились в Театре им. Ленсовета. Когда ему досталась роль Трубадура, в принцессы он выбрал Ларису. Как оказалось, на всю жизнь. Роман развивался красиво, но без сложностей не обошлось. В 1979 году вышел фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», и актёру было сложно устоять перед натиском поклонниц, но Лариса сумела сохранить брак, хотя препятствий было немало. Пара успела родить двух детей, Елизавету и Сергея, развестись и вновь пожениться. Теперь они ведут мирную семейную жизнь и с улыбкой вспоминают невзгоды.

Григорий Александров и Любовь Орлова. Вместе прожили 42 года

Нижегородская правда

Отношения Орловой и Александрова всегда вызывали множество догадок и мифов. Расписались они зимой 1934 года и с тех пор были неразлучны. Правда, обращались друг к другу только на вы. Но так было заведено в семье актрисы. На фотографиях они выглядели голливудской парой, самой знаменитой в стране, а на съёмочной площадке творили для зрителей идеальный мир. «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» – после этих их совместных лент популярность Орловой приобрела невероятный масштаб. Любовь и творчество в жизни этой семьи были тесно переплетены всю жизнь.

В 1983 году Григорий Александров покинул этот мир в возрасте 80 лет, пережив свою любимую на восемь лет. Незадолго до смерти в память о своей жене он написал сценарий и поставил художественно-документальный фильм, который назвал просто – «Любовь Орлова».

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Женаты 29 лет

Актёры познакомились на пробах к фильму «Прогулка по эшафоту». Они идеально смотрелись вместе в кадре, на пробах был и их первый поцелуй, но они и не подозревали, что этот фильм изменит всю их жизнь. Вскоре Дмитрий пригласил Ольгу на спектакль со своим участием. С тех пор пара больше не расставалась.

Они ни разу не становились героями скандальной хроники, напротив, с каждым годом их взаимные чувства становятся всё крепче, несмотря на то, что им пришлось пройти через множество испытаний. В 2007 году у пары родился долгожданный сын – Елисей.

Иван и Оксана Охлобыстины. Вместе 28 лет

Когда Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова познакомились, она была очень популярной и востребованной актрисой. Но ради будущего мужа решила оставить карьеру. Сегодня Оксана – домохозяйка и мама шестерых детей. А роль популярного артиста перешла к Ивану, который по сей день строит успешную карьеру.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова. Прожили вместе 25 лет

Нижегородская правда

В своих интервью Гафт говорил: «Ольга – ангел, мне повезло».

Хотя, по признанию Остроумовой, вначале всё было не так гладко. «Валя мне в первые годы говорил: «Ой, нет, мы не подходим друг другу». Я в ответ: «Почему? Я что-то не то приготовила? Я же тебя спросила, что ты хочешь!» И когда он в который раз это опять сказал, я поняла, что ему ровный быт без сложностей неуютен. И тогда сказала: «Если ты ещё раз это скажешь, мы расходимся». Больше не было ни слова про то, что мы друг другу не подходим. Так постепенно-постепенно он понял, что я – кремень в своих убеждениях», – рассказала Ольга Остроумова, до последнего дня нежно любившая и во всем поддерживавшая своего мужа, ушедшего в 2020 году.

Вот такие они – яркие примеры любви и преданности среди артистов отечественного кино. И пусть их пример вдохновит тех, кто пока только на пороге большого чувства.

Актеры
Лев Толстой
В огне брода нет
Цирк
Свой среди чужих, чужой среди своих
Волга-Волга
Татьяна Михалкова
Оксана Арбузова
Лариса Луппиан
Ольга Дроздова
Лариса Лужина
Вера Алентова
Глеб Панфилов
Тамара Макарова
Иван Охлобыстин
Александр Лазарев
Ольга Остроумова
Сергей Герасимов
Дмитрий Певцов
Михаил Боярский
Валентин Гафт
Григорий Александров
Любовь Орлова
Владимир Меньшов
Светлана Немоляева
Инна Чурикова
Никита Михалков
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