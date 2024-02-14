Самые крепкие актерские пары

Кто из нас, наслаждаясь фильмами про любовь, не мечтал о тех чувствах и эмоциях, которые переживают герои картин? И кажется, что актёры, сыгравшие в кино, непременно должны и в жизни испытывать нечто подобное. Часто так и бывает. Но вспыхнувший на съёмках роман не всегда перетекает в счастливую совместную жизнь.

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Сегодня мы расскажем о самых крепких творческих парах.

Владимир Меньшов и Вера Алентова. Прожили вместе 59 лет

Нижегородская правда

Владимир и Вера познакомились ещё студентами. Первые годы они жили бедно, мыкаясь по общежитиям. Именно в тот период на свет появилась их дочь Юлия. Из-за бытовой неустроенности и сложных характеров Алентова и Меньшов даже на некоторое время расходились. Но преодолели все сложности и стали одной из самых крепких пар отечественного кино.

Владимир Меньшов не раз признавался, что секрет крепкой семьи в том, что над отношениями нужно работать – счастливые союзы не получаются сами собой. Он был уверен, что в постоянной череде бытовых дел очень легко отдалиться друг от друга и замкнуться в себе, но никогда нельзя позволять рутине разрушить брак. А Вера Алентова считает, что дело в уважительном и терпимом отношении друг к другу:

«За отношениями, тем более в семье, нужно ухаживать, как за цветами», – делилась она.

Разлучила супругов смерть мужа, после которой актриса долго не выходила на публику. Но сейчас она гастролирует по стране с антрепризами, в том числе посетила и Нижний Новгород.

Глеб Панфилов и Инна Чурикова. Прожили в браке 52 года

Молодой режиссёр увидел начинающую актрису в спектакле ТЮЗа и сразу пригласил на главную роль в фильме «В огне брода нет». Они влюбились друг в друга с первого взгляда и всю жизнь прожили вместе, оставив после себя не только фильмы, но и удивительные интервью, в которых чувствуется бесконечная любовь друг к другу. Несмотря на то, что в начале творческого пути Чурикову считали далеко не красавицей, для Глеба Панфилова она была самой прекрасной женщиной в мире. А он для неё – гением и воплощением идеала.

После ухода своей музы из жизни Глеб Панфилов потерял интерес к окружающему.

«Нет сил больше это выносить», – признавался он журналистам.

Через семь месяцев режиссёра не стало.

Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Прожили в браке 58 лет

Нижегородская правда

Они познакомились в 1927 году на съёмках фильма «Чужой пиджак» и вскоре поженились. Герасимова не стало в 1985 году – Макарова пережила его на 12 лет. Их друзья рассказывают, что у них был практически идеальный, совершенный союз единомышленников, любящих друг друга мужчины и женщины. Детей у них не было, но они стали самыми настоящими, заботливыми родителями для всех своих студентов во ВГИКе.

«Они помогали нам во всём – от мелочей до серьёзных дел, трогательно опекали», – вспоминала ученица Макаровой-Герасимова актриса Лариса Лужина.

Последней работой Герасимова стал фильм «Лев Толстой», в котором они с женой сыграли супругов.

Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Прожили вместе 51 год

Их знакомство произошло в стенах родного для обоих Театра имени Маяковского. Несмотря на то, что вместе супруги прожили более полувека, Светлана так и осталась для Александра лучшей девушкой Советского Союза, а он для неё – смыслом жизни. Хотя они не раз признавались, что в их жизни бывали бури, но им всегда хватало мудрости сохранить любовь и взаимоуважение друг к другу. В 2011 году смерть мужа потрясла актрису, но она продолжает жить ради сына и внуков. Как и обещала когда-то своему Сашеньке.

Никита и Татьяна Михалковы. Вместе 50 лет

Нижегородская правда

Манекенщица и молодой режиссёр познакомились в Доме кино, а поженились прямо на съёмках фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» в Грозном. Через год на свет появилась дочь Анна, следом – сын Артём, и тогда Татьяна решила распрощаться с модельной карьерой ради семьи. Ещё через 11 лет супруги стали многодетными родителями – на свет появилась дочь Надя.

Несмотря на все сложности, взлёты и падения, Михалковы вместе полвека и увлечены семьёй и творчеством.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Вместе 46 лет

Нежная, женственная Лариса и мужественный красавец Михаил познакомились в Театре им. Ленсовета. Когда ему досталась роль Трубадура, в принцессы он выбрал Ларису. Как оказалось, на всю жизнь. Роман развивался красиво, но без сложностей не обошлось. В 1979 году вышел фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», и актёру было сложно устоять перед натиском поклонниц, но Лариса сумела сохранить брак, хотя препятствий было немало. Пара успела родить двух детей, Елизавету и Сергея, развестись и вновь пожениться. Теперь они ведут мирную семейную жизнь и с улыбкой вспоминают невзгоды.

Григорий Александров и Любовь Орлова. Вместе прожили 42 года

Нижегородская правда

Отношения Орловой и Александрова всегда вызывали множество догадок и мифов. Расписались они зимой 1934 года и с тех пор были неразлучны. Правда, обращались друг к другу только на вы. Но так было заведено в семье актрисы. На фотографиях они выглядели голливудской парой, самой знаменитой в стране, а на съёмочной площадке творили для зрителей идеальный мир. «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» – после этих их совместных лент популярность Орловой приобрела невероятный масштаб. Любовь и творчество в жизни этой семьи были тесно переплетены всю жизнь.

В 1983 году Григорий Александров покинул этот мир в возрасте 80 лет, пережив свою любимую на восемь лет. Незадолго до смерти в память о своей жене он написал сценарий и поставил художественно-документальный фильм, который назвал просто – «Любовь Орлова».

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Женаты 29 лет

Актёры познакомились на пробах к фильму «Прогулка по эшафоту». Они идеально смотрелись вместе в кадре, на пробах был и их первый поцелуй, но они и не подозревали, что этот фильм изменит всю их жизнь. Вскоре Дмитрий пригласил Ольгу на спектакль со своим участием. С тех пор пара больше не расставалась.

Они ни разу не становились героями скандальной хроники, напротив, с каждым годом их взаимные чувства становятся всё крепче, несмотря на то, что им пришлось пройти через множество испытаний. В 2007 году у пары родился долгожданный сын – Елисей.

Иван и Оксана Охлобыстины. Вместе 28 лет

Когда Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова познакомились, она была очень популярной и востребованной актрисой. Но ради будущего мужа решила оставить карьеру. Сегодня Оксана – домохозяйка и мама шестерых детей. А роль популярного артиста перешла к Ивану, который по сей день строит успешную карьеру.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова. Прожили вместе 25 лет

Нижегородская правда

В своих интервью Гафт говорил: «Ольга – ангел, мне повезло».

Хотя, по признанию Остроумовой, вначале всё было не так гладко. «Валя мне в первые годы говорил: «Ой, нет, мы не подходим друг другу». Я в ответ: «Почему? Я что-то не то приготовила? Я же тебя спросила, что ты хочешь!» И когда он в который раз это опять сказал, я поняла, что ему ровный быт без сложностей неуютен. И тогда сказала: «Если ты ещё раз это скажешь, мы расходимся». Больше не было ни слова про то, что мы друг другу не подходим. Так постепенно-постепенно он понял, что я – кремень в своих убеждениях», – рассказала Ольга Остроумова, до последнего дня нежно любившая и во всем поддерживавшая своего мужа, ушедшего в 2020 году.