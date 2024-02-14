$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Кейт Уинслет назвала свою жизнь после «Титаника» невыносимой

Кейт Уинслет взошла на вершину славы после того, как снялась в фильме «Титаник» вместе с Леонардо Ди Каприо. Но огромный успех блокбастера 1997 года не обошелся без некоторых неприятностей.

Уинслет рассказала о том, как стала знаменитой в юном возрасте (на момент съемок актрисе было всего 22 года) и как ей было трудно справляться с натиском внимания прессы, в интервью Net-a-porter.

«Мне казалось, что я должна выглядеть определенным образом или быть какой-то особенной, а поскольку в то время вмешательство прессы было столь значительным, моя жизнь была довольно невыносимой», — сказала Уинслет.

Режиссер байопика об Эми Уайнхаус заявил, что ее семья не участвовала в создании картины

Актриса также отметила, что слава после «Титаника» повлияла на то, какие роли она выбирала.

Журналисты всегда говорили: «После „Титаника“ вы могли бы сделать все, что угодно, но вы выбрали эти маленькие вещи», а я отвечала: «Да, черт побери, это так! Потому что, знаете что, быть знаменитой было ужасно».

Ранее «Рамблер» писал о том, что съемки биографического фильма о Брюсе Ли начнутся весной.

Актеры
Видео
После
Титаник
Эми Уайнхаус
Кейт Уинслет
Брюс Ли
Леонардо ДиКаприо
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости