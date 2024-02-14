Кейт Уинслет назвала свою жизнь после «Титаника» невыносимой

Кейт Уинслет взошла на вершину славы после того, как снялась в фильме «Титаник» вместе с Леонардо Ди Каприо. Но огромный успех блокбастера 1997 года не обошелся без некоторых неприятностей.

Уинслет рассказала о том, как стала знаменитой в юном возрасте (на момент съемок актрисе было всего 22 года) и как ей было трудно справляться с натиском внимания прессы, в интервью Net-a-porter.

«Мне казалось, что я должна выглядеть определенным образом или быть какой-то особенной, а поскольку в то время вмешательство прессы было столь значительным, моя жизнь была довольно невыносимой», — сказала Уинслет.

Актриса также отметила, что слава после «Титаника» повлияла на то, какие роли она выбирала.

Журналисты всегда говорили: «После „Титаника“ вы могли бы сделать все, что угодно, но вы выбрали эти маленькие вещи», а я отвечала: «Да, черт побери, это так! Потому что, знаете что, быть знаменитой было ужасно».