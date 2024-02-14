Дакота Джонсон поделилась воспоминаниями от участия в сериале «Офис»

Дакота признается, для нее было мечтой сняться в «Офисе». Однако, когда ее мечта сбылась, то она оказалась шокирована. Джонсон появилась в одной серии.

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«Я предполага, что приду где-то на полдня. Но я находилась там две недели и почти не участвовала в этом чертовом шоу!», - рассказала Дакота в шоу Late Night.

Также артистка призналась, что не могла найти общий язык с коллегами по съемочной площадке. Дакота проявляла дружелюбие, но актеры не шли на контакт.

«Никто не хотел со мной общаться, всем было плевать», - призналась Джонсон.

«Офис» выходил на экраны с 2005-го по 2013-й год и продлился девять сезонов.