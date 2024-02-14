Умер актер Терри Ливин

Отошел Терри Ливин, крайне значительная величина в сегменте низкопробного эксплуатационного кино.

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Ливин - бывший боксер, шоумен, актер и продюсер, чья карьера продолжалась 70 лет - был он боссом компании Aquarius Releasing.

Терри Ливин умер еще в январе - в Нью-Джерси, в окружении семьи, в возрасте 90 лет. Но известно об этом стало лишь сейчас, передает THR со ссылкой на исполнительного директора Severin Films Джоша Джонсона.

Причина смерти не обозначена.

Ливин, чья компания базировалась в Нью-Йорке, продвигал малобюджетные американские жанровые ленты (такие, например, как первая "Тихая ночь, смертельна ночь"), прокатывал самый известный фильм для взрослых в истории, и разного рода жесточайший нишевый импорт. В частности - итальянские зомби-фильмы, шокеры, сплэттеры и "каннибальское" кино. В первую очередь - "Каннибалов" Ленци, одну из наиболее табуированных, жестких и запрещаемых лент того времени.

А одним из ноу-хау Aquarius было то, что зрителям на сеансах их особо забористых находок выдавали гигиенические пакеты для рвоты - как в самолетах.

Кроме того, Ливин не покладая рук популяризировал т.н. брюслисплотейшн - картины про боевые искусства, валом повалившие после смерти Ли ("Прощай, Брюс Ли", "Кулак страха: Касание смерти", "Брюс Ли возвращается") и WIP-кино - продукцию про женщин в заключении - в тюрьмах и концлагерях.