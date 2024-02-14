Умер французский актер Ален Дорваль

Ушел из жизни Ален Дорваль, французский актер кино, театра и ТВ, в первую очередь известный на родине как артист озвучания и дубляжа: кинофильмы, сериалы, анимация, видеоигры.

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В частности, Дорваль был официальным французским голосом Ника Нолти и Сильвестра Сталлоне - в национальных локализациях французы слышат именно его и в "Рокки", и в "Рэмбо".

Некролог публикует 13 февраля Le Parisien.

Как сообщила его семья, артист скончался в возрасте 77 лет от рака, с которым боролся долгие годы - в онкологическом госпитале.

Ален Берже (настоящая фамилия) родился в 1946 году в Алжире. Образование получил в Парижской консерватории драматических искусств. Работал на столичном радио - Skyrock и Ado FM. На экране - с 1969-го: "Человек желаний", "Отверженные" 1972-го, "Дама рассвета", "Новые приключения Видока", другие.