Умерла актриса Виктория Островская

13 февраля ушла из жизни советская российская актриса Виктория Островская.

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Островская - это та самая стамбульская путана из "Бриллиантовой руки": "Цигель, цигель! Ай-лю-лю!".

После этого артистка появилась на большом экране еще один раз - в "Старом знакомом" 1969-го Игоря Ильинского. Девушка в душе - наш "ответ" "Психо".

Виктория Григорьевна Островская родилась в 1938 году. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работала диспетчером на автобазе, когда случайно попала в "Бриллиантовую руку".

Служила актрисой Днепропетровского академического театра русской драмы имени Горького и Сызранского драматического театра.

Далее более тридцати лет проработала библиотекарем в отделе искусств Российской государственной библиотеки, много лет работала инструктором по аэробике в одном из оздоровительных центров в Москве.