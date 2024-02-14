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Актер Киану Ривз пришел на съемки в образе ангела

Актер Киану Ривз был замечен 13 февраля в Лос-Анджелесе. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.

Актер Киану Ривз пришел на съемки в образе ангела
© Газета.Ru

59-летний Киану Ривз попал в объективы папарацци во время съемок фильма "Удача". Актер появился на площадке в бежевом длинном тренче, белой рубашке, серых брюках и коричневых ботинках. Артист добавил к образу зеленый галстук и ангельские крылья.

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В апреле прошлого года появилась информация, что режиссер Азиз Ансари снимет комедию под названием "Удача", в которой сыграют Сет Роген и Киану Ривз. Производством займется киностудия Lionsgate. Детали сюжета пока неизвестны.

Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла "Чертовы янки". В 1984-м он дебютировал в кино. В фильмографии актера более 110 ролей.

Он снялся в таких проектах, как "Матрица", "Адвокат дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "На гребне волны", "Дом у озера", "Джон Уик", "Невероятные приключения Билла и Теда". В 2005 году Киану Ривз получил звезду на голливудской "Аллее славы".

Актеры
Дом у озера
Константин: Повелитель тьмы
Адвокат дьявола
Матрица
На гребне волны
Джон Уик
Азиз Ансари
Сет Роген
Меган Фокс
Киану Ривз
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