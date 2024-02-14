Актер Киану Ривз пришел на съемки в образе ангела

Актер Киану Ривз был замечен 13 февраля в Лос-Анджелесе. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.

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59-летний Киану Ривз попал в объективы папарацци во время съемок фильма "Удача". Актер появился на площадке в бежевом длинном тренче, белой рубашке, серых брюках и коричневых ботинках. Артист добавил к образу зеленый галстук и ангельские крылья.

В апреле прошлого года появилась информация, что режиссер Азиз Ансари снимет комедию под названием "Удача", в которой сыграют Сет Роген и Киану Ривз. Производством займется киностудия Lionsgate. Детали сюжета пока неизвестны.