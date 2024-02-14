Ирина Безрукова показала, как выглядела 37 лет назад

Тренд на публикацию архивных фотографий поддержала актриса Ирина Безрукова. В социальных сетях она похвасталась черно-белыми снимками, на которых ей 21 год. В то время будущая звезда училась на театральном отделении Ростовского училища искусств.

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Ирина Безрукова потрясающе выглядит и с каждым новым годом кажется ничуть не меняется. Как 58-летней актрисе удается держать себя в форме — можно лишь гадать. Впрочем, знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается следить за своей внешностью, регулярно посещая косметологов. Ну, а чтобы подписчики могли увидеть, как время повлияло на ее внешность, актриса опубликовала несколько фотографий 37-летней давности.

Для черно-белых снимков Ирина позировала будучи студенткой театрального отделения Ростовского училища искусств.

«Мне здесь приблизительно 21 год. Лимузин-то каков!! Студентка театрального отделения. Узнаваема?», — подписала Безрукова редкие кадры.

Рассказала актриса и о том, что наряды, в которых она позирует на снимках были приобретены ею во время заграничных гастролей с театром.

«Эти трикотажные платья я приобрела во время своих первых за границей гастролей с театром. Мы тогда ездили в города София и Плевен в Болгарии», — написала знаменитость.