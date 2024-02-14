Звезда сериала «Слово пацана» снова сыграл уличного хулигана

Актер Рузиль Минекаев, исполнивший роль Марата в «Слове пацана. Кровь на асфальте», сыграл уличного хулигана Ширмика в сериале «Подслушано в Рыбинске», сообщает портал kinonews.ru.

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Триллер повествует о запутанном расследовании, которое проводит журналист региональной газеты. По сюжету, полиция обратится за помощью к герою Минекаева.

Кроме того, в фильме «Подслушано в Рыбинске» сыграли такие актеры, как Юлия Хлынина, Антон Васильев и Михаил Кремер. Премьера ожидается в одном из онлайн-кинотеатров. Съемки сериала проходили в Ярославской области.

Минекаев ранее заявил, что не знает, планируют ли создатели сериала снимать второй сезон. При этом он выразил надежду, что продолжения картины не будет. По мнению Минекаева, второй сезон может испортить общее впечатление от первого.