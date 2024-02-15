Поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека критикуют певицу за неуважительное отношение к актеру

Наблюдать за отношениями Дженнифер Лопес и Бена Аффлека интереснее, чем за любым реалити. Вечно недовольный актер и звезда, прославившаяся капризным характером, — идеальный тандем, раз через 17 лет после расставания они возобновили отношения и, судя по всему, счастливы. Правда, общественность считает, что Бен настоящий каблук и уж больно часто потакает Джен.

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В очередной раз тема абьюза со стороны актрисы всплыла после того, как в Сеть попал тизер предстоящего документального фильма Лопес. Картина, как пишет Variety, вдохновлена письмами, которые Бен когда-то отправлял ей. Оказалось, что актриса, работая над своим последним альбомом, показала соавторам то, что писал ей Бен, и актер, узнав это, был «ошеломлен».

«Я нашел красоту, поэзию и иронию в том, что эту величайшую историю любви она никогда не рассказывала, — выдавил он, сохраняя привычное недовольное лицо. — То, что я чувствовал, — это личное».

Фанаты парочки тут же встали на сторону Бена.

«Показывать личные любовные письма куче людей без разрешения адресанта кажется очень странным», — написал один пользователь X (ранее Твиттера).

«Не могу представить обмен любовными письмами от возлюбленного с незнакомцами, это так невоспитанно», — добавил другой.

«Худшая вещь, которую Джен сделала в своей жизни», — подытожил третий.