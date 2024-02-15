Стал известен актерский состав новой «Фантастической четверки» от Marvel

Квартет супергероев — первых персонажей, созданных для комиксов Marvel Стэном Ли и Джеком Кирби — сыграют Педро Паскаль в роли Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик), Ванесса Кирби в роли Сью Сторм (также известная как Женщина-невидимка), Джозеф Куинн в роли Джонни. Шторм (он же Человек-факел) и Эбон Мосс-Бахрак в роли Бена Гримма (он же Существо), сообщает Variety. В рамках объявления о кастинге Disney поменяла даты выхода «Фантастической четверки» (теперь назначена на 25 июля 2025 года) и «Громовержцев» (теперь назначена на 2 мая 2025 года).

© Кадр из фильма "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера"

Как обычно бывает в Marvel, подробности истории остаются малозначительными. Но в комиксах «Фантастической четверки» – это астронавты, которые превращаются в супергероев после воздействия космических лучей в космосе. Рид обретает способность растягивать свое тело до невероятных размеров. Сью, подруга Рида (и будущая жена), может манипулировать светом, чтобы стать невидимой и создавать мощные силовые поля. Джонни, брат Сью, может превратить свое тело в огонь, что дает ему возможность летать. А Бен, лучший друг Рида, полностью превращается в Существо с гигантскими оранжевыми валунами вместо тела, что придает ему суперсилу.