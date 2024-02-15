Шэрон Стоун откровенно рассказала об обратной стороне популярности
По словам актрисы, слава накладывает определенную ответственность и границы. Шэрон потеряла возможность летать на самолете с другими людьми и вынуждена нанимать охрану, потому что ее безопасность всегда под угрозой.
«Теперь люди понимают, что Дженнифер Лоуренс не может просто так сесть в обычный самолет. Шэрон Стоун тоже не может этого сделать, независимо от того, много ли она снимается в фильмах», - рассказала актриса в беседе InStyle.
Также, по словам Стоун, быть известным человеком – это очень дорого. Во время любого ужина, даже когда за столом 15 человек, счет приносят ей.
«Каждый раз вы получаете счет за ужин на три тысячи долларов», - подытожила Шэрон.
Напомним, Шэрон Стоун заявила о потере половины состояния из-за краха банка. Артистка рассказала, что спит по 8 часов из-за приема таблеток.