Умерла заслуженная артистка России София Пропищан

13 февраля скончалась София Пропищан, осенью заслуженной артистке России исполнилось 73 года.

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София Наумовна Пропищан - советская и российская скрипачка, музыкальный педагог, профессор, была заведующей кафедрой струнно-смычковых инструментов Нижегородской государственной консерватории имени Глинки.

Звания заслуженной артистки РФ была удостоена в 1993 году. Об уходе Пропищан сообщили в консерватории.

"Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким. Память о светлом, бесконечно преданном музыке человеке навсегда останется в наших сердцах", - отмечено некрологом.

София Пропищан родилась в Кишинёве в семье скрипача Наума Пропищана и пианистки Гиты Страхилевич. Окончила Кишинёвскую специальную среднюю музыкальную школу-десятилетку имени Коки, в 1969-м - Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу скрипки.

В 1969-1972 годах работала в квартетах Калининской областной филармонии и Молдавского комитета по телерадиовещанию, затем обучалась в аспирантуре при Горьковской государственной консерватории, работала в квартете нижегородского отделения Союза композиторов и в квартете имени Прокофьева.

В 1975 году стала лауреатом квартетного конкурса фестиваля "Пражская весна".