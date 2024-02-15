Жена смертельно больного Брюса Уиллиса показала архивное фото с ним

Ранее она рассказала, что работает над книгой о своем опыте жизни с больным лобно-височной деменцией. Выпуск запланирован на 2025 год.

О диагнозе актера стало известно в 2022 году, это положило конец его карьере в кино. В конце 2023 года в СМИ просочились неутешительные известия - Брюс Уиллис теряет речь и все чаще не узнает близких.