Жена смертельно больного Брюса Уиллиса показала архивное фото с ним
Супруга больного деменцией Брюса Уиллиса показала в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) старую совместную фотографию.
"Любовь - это прекрасная вещь", - подписала Эмма Хеминг трогательный снимок.
Ранее она рассказала, что работает над книгой о своем опыте жизни с больным лобно-височной деменцией. Выпуск запланирован на 2025 год.
О диагнозе актера стало известно в 2022 году, это положило конец его карьере в кино. В конце 2023 года в СМИ просочились неутешительные известия - Брюс Уиллис теряет речь и все чаще не узнает близких.