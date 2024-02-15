В театре назвали причину смерти актрисы из "Тайн следствия" Тамары Колесниковой
В Александринском театре, где актриса Тамара Колесникова служила с 1965 года - сразу, как окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии - назвали причину ее смерти.
Артистки не стало 14 февраля на 85-м году жизни после продолжительной болезни.
"Всю свою творческую жизнь она посвятила служению Александринской сцене, без малого 60 лет. Александринцы скорбят о кончине и передают слова поддержки родным и близким Тамары Павловны", - сказано в некрологе на сайте театра.
О прощании будет сообщено дополнительно.
В Александринском театре актриса сыграла более 70 разноплановых ролей, среди них: Юлия Тафаева ("Обыкновенная история" Гончарова, 1966), Ренэ и Консуэло ("Жизнь Сент-Экзюпери", 1966), Ольга ("Нахлебник" Тургенева, 1968), Наташа ("На дне" Горького, 1969), Дуняша ("Вишневый сад" Чехова, 1972), Аркадина ("Чайка" Чехова, 1990), Хлопова ("Ревизор" Гоголя, 2002).
В фильмографии артистки - более полусотни пунктов, начиная с роли медсестры в "Республике ШКИД" 1966-го. Далее - "Царевич Проша", "Зимняя вишня" и "Ты у меня одна", "Охота на Золушку", "Кукла колдуна", "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Тайны следствия", российско-французский "Распутин" (императрица Мария Федоровна), "Торможение в небесах".