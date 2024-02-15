Звезду «Ведьмака» Генри Кавилла заподозрили в романе с Фрейей Аллан
Артиста выдает взгляд на блондинку.
40-летний британский актер и комик известен своими многочисленными отношениями со знаменитыми девушками. В его «джентельменском списке» — Ариана Гранде, Кейт Бекинсейл, Кайя Гербер, Маргарет Куэлли и другие красотки. Теперь же Генри Кавилла заподозрили в романе с коллегой по сериалу «Ведьмак».
22-летняя английская актриса Фрейя Аллан стала известна благодаря роли княжны Цинтры Цириллы в известной многосерийке.
«Его влюбленный взгляд на блондинку во время интервью сложно не заметить», — пишет телеграм-канал «Только никому…» и публикует соответствующие кадры.
Артисты не спешат комментировать догадки поклонников. Однако очевидно, что между Генри и Фрейей есть химия.