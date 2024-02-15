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Звезду «Ведьмака» Генри Кавилла заподозрили в романе с Фрейей Аллан

Артиста выдает взгляд на блондинку.

Звезду «Ведьмака» Генри Кавилла заподозрили в романе с Фрейей Аллан
© WomanHit.ru - МК

40-летний британский актер и комик известен своими многочисленными отношениями со знаменитыми девушками. В его «джентельменском списке» — Ариана Гранде, Кейт Бекинсейл, Кайя Гербер, Маргарет Куэлли и другие красотки. Теперь же Генри Кавилла заподозрили в романе с коллегой по сериалу «Ведьмак».

22-летняя английская актриса Фрейя Аллан стала известна благодаря роли княжны Цинтры Цириллы в известной многосерийке.

«Его влюбленный взгляд на блондинку во время интервью сложно не заметить», — пишет телеграм-канал «Только никому…» и публикует соответствующие кадры.

Артисты не спешат комментировать догадки поклонников. Однако очевидно, что между Генри и Фрейей есть химия.

Актеры
Маргарет Куэлли
Кайя Гербер
Генри Кавилл
Кейт Бекинсейл