Актриса эротических фильмов Саша Попович умерла от инсульта

Скончалась Саша Попович, мексиканская актриса югославского происхождения, родившаяся в Италии, куда ее семья перебралась перед тем из Аргентины.

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Поклонникам жанрового кино она больше была известна как Саша Монтенегро - ее родители принадлежали к черногорской аристократии, оттуда сценический псевдоним.

Саша скончалась вечером в среду в Мехико после перенесенного инсульта. При этом, как рассказала СМИ дочь, ее мать сражалась с запущенным раком легких, поэтому в последние годы ушла в тень.

Саша Попович родилась 20 января 1946 года. На экране - с начала 1970-х. В портфолио - не менее восьми десятков картин и сериалов, где особое место занимает эротика и лучо-кино - обескураживающе однотипная продукция про луча либре, мексиканских рестлеров, сражающихся с разного рода злом.