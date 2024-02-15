Актриса эротических фильмов Саша Попович умерла от инсульта
Скончалась Саша Попович, мексиканская актриса югославского происхождения, родившаяся в Италии, куда ее семья перебралась перед тем из Аргентины.
Поклонникам жанрового кино она больше была известна как Саша Монтенегро - ее родители принадлежали к черногорской аристократии, оттуда сценический псевдоним.
Саша скончалась вечером в среду в Мехико после перенесенного инсульта. При этом, как рассказала СМИ дочь, ее мать сражалась с запущенным раком легких, поэтому в последние годы ушла в тень.
Саша Попович родилась 20 января 1946 года. На экране - с начала 1970-х. В портфолио - не менее восьми десятков картин и сериалов, где особое место занимает эротика и лучо-кино - обескураживающе однотипная продукция про луча либре, мексиканских рестлеров, сражающихся с разного рода злом.
В перечне опусов - "Санто против черной магии", "Вампиры Койоакана", "Ночные красавицы", "Смертельная ночь", "Боевики смерти", "Путаны", "Милашки", "Полуночные куколки", "Тяжелая жизнь женщин легкого поведения", "Белоснежка и ее семь любовников", "Только для взрослых", "Санто и Синий Демон против доктора Франкенштейна".