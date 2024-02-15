Актриса Стюарт недовольна режиссерами, снимающими кино о сильных женщинах

"Ну что это значит? Ерунда какая-то. Как будто мы не разрешаем женщинам самим определять, какими они должны быть. Как будто нам нужно, чтобы нас специально наделили силой люди, которым виднее. Предполагается, что нам необходимо кого-то вдохновлять. Это - самая большая халтура", - высказалась звезда "Сумерек".