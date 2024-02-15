Актриса Стюарт недовольна режиссерами, снимающими кино о сильных женщинах
Актриса Кристен Стюарт рассказала, почему недовольна режиссерами, снимающими фильмы о сильных женщинах. Об этом она поговорила с изданием Rolling Stone.
По словам Стюарт, когда режиссер Роуз Гласс предложила ей роль в фильме о сильных женщинах "Любовь истекает кровью", сперва актриса восприняла предложение критически.
"Ну что это значит? Ерунда какая-то. Как будто мы не разрешаем женщинам самим определять, какими они должны быть. Как будто нам нужно, чтобы нас специально наделили силой люди, которым виднее. Предполагается, что нам необходимо кого-то вдохновлять. Это - самая большая халтура", - высказалась звезда "Сумерек".
Однако Гласс удивила актрису, объяснив, что речь пойдет о по-настоящему сильных женщинах - бодибилдершах. Стюарт согласилась.
В мировой прокат "Любовь истекает кровью" выйдет 8 марта 2024 года. Стюарт также стала лицом нового выпуска Rolling Stone. Она предстала на обложке издания в черной кожаной жилетке на голое тело и белых мужских трусах.