Центральный Дом актера отметил 87-й день рождения
Центральный Дом актера имени А. А. Яблочкиной по традиции отпраздновал свой 87-й день рождения театральным капустником. Поздравить главный актерский клуб страны приехали известные артисты, среди которых Светлана Немоляева, Алена Яковлева, Эммануил Виторган и Николай Цискаридзе.
Творческий вечер "Вспоминая наши дни" прошел в атмосфере ностальгии, ведь на экране постоянно появлялись записи с празднований прошлых лет. Директор Дома актера Александр Жигалкин выступил ведущим памятного вечера и напомнил всем присутствующим, что в этих стенах профессионально росли и развивались самые известные российские и советские актеры. "РГ" узнала у мэтров отечественного театра и кино, почему они считают Дом актера родным для себя.
"Дом актера - это мой первый дом,- признался актер Владимир Зайцев. - Потому что квартира, в которой я живу, это ночлежка, а здесь проходит жизнь. Это уже не первое здание, но дом - это ведь как церковь. Не помещение, а образ жизни и состояние души. Поэтому можно сказать, что в Доме актера прошла вся моя красочная, сочная, яркая и такая интересная жизнь".
87 лет назад Дом актера был создан в качестве места для общения актеров, режиссеров, художников и людей театра. Со временем он превратился в общественную организацию, которая помогает молодым артистам, растит новые театральные кадры и поддерживает ветеранов сцены.
"Актеру совершенно невозможно существовать в профессии, исключая себя из какой-то общественной жизни,- считает актриса Алена Яковлева. - Мы привыкли, всю жизнь были эти капустники, встречи много лет назад, еще при Маргарите Александровне Эскиной. Это наша молодость, это наша юность, это наш свет. Когда у нас не было творчества, мы бежали сюда и здесь им занимались".
В этот вечер со сцены прозвучали классические композиции в исполнении профессора Академии имени Гнесиных Юрия Богданова. А студенты Театрального института имени Щукина прочитали отрывки из стихотворений русских классиков. Заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Инин поздравил коллег с праздником:
"Здесь нам доводилось общаться с легендами нашего театра. Среди них Ростислав Плятт, Владимир Этуш, Михаил Жаров и другие прекрасные люди. Были просто исторические моменты, например, когда ведущим на сцене был Вениамин Смехов, а в программе участвовали барды Юрий Визбор и Виктор Берковский. Вспоминаю эти вечера и только сейчас понимаю, что это было счастье в чистом виде".