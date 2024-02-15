Центральный Дом актера отметил 87-й день рождения

"Дом актера - это мой первый дом,- признался актер Владимир Зайцев. - Потому что квартира, в которой я живу, это ночлежка, а здесь проходит жизнь. Это уже не первое здание, но дом - это ведь как церковь. Не помещение, а образ жизни и состояние души. Поэтому можно сказать, что в Доме актера прошла вся моя красочная, сочная, яркая и такая интересная жизнь".