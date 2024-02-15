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Центральный Дом актера отметил 87-й день рождения

Центральный Дом актера имени А. А. Яблочкиной по традиции отпраздновал свой 87-й день рождения театральным капустником. Поздравить главный актерский клуб страны приехали известные артисты, среди которых Светлана Немоляева, Алена Яковлева, Эммануил Виторган и Николай Цискаридзе.

Центральный Дом актера отметил 87-й день рождения
© Российская Газета

Творческий вечер "Вспоминая наши дни" прошел в атмосфере ностальгии, ведь на экране постоянно появлялись записи с празднований прошлых лет. Директор Дома актера Александр Жигалкин выступил ведущим памятного вечера и напомнил всем присутствующим, что в этих стенах профессионально росли и развивались самые известные российские и советские актеры. "РГ" узнала у мэтров отечественного театра и кино, почему они считают Дом актера родным для себя.

"Дом актера - это мой первый дом,- признался актер Владимир Зайцев. - Потому что квартира, в которой я живу, это ночлежка, а здесь проходит жизнь. Это уже не первое здание, но дом - это ведь как церковь. Не помещение, а образ жизни и состояние души. Поэтому можно сказать, что в Доме актера прошла вся моя красочная, сочная, яркая и такая интересная жизнь".

87 лет назад Дом актера был создан в качестве места для общения актеров, режиссеров, художников и людей театра. Со временем он превратился в общественную организацию, которая помогает молодым артистам, растит новые театральные кадры и поддерживает ветеранов сцены.

"Актеру совершенно невозможно существовать в профессии, исключая себя из какой-то общественной жизни,- считает актриса Алена Яковлева. - Мы привыкли, всю жизнь были эти капустники, встречи много лет назад, еще при Маргарите Александровне Эскиной. Это наша молодость, это наша юность, это наш свет. Когда у нас не было творчества, мы бежали сюда и здесь им занимались".

В этот вечер со сцены прозвучали классические композиции в исполнении профессора Академии имени Гнесиных Юрия Богданова. А студенты Театрального института имени Щукина прочитали отрывки из стихотворений русских классиков. Заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Инин поздравил коллег с праздником:

"Здесь нам доводилось общаться с легендами нашего театра. Среди них Ростислав Плятт, Владимир Этуш, Михаил Жаров и другие прекрасные люди. Были просто исторические моменты, например, когда ведущим на сцене был Вениамин Смехов, а в программе участвовали барды Юрий Визбор и Виктор Берковский. Вспоминаю эти вечера и только сейчас понимаю, что это было счастье в чистом виде".

Актеры
Виктор Берковский
Маргарита Эскина
Михаил Жаров
Александр Жигалкин
Владимир Зайцев
Ростислав Плятт
Юрий Богданов
Вениамин Смехов
Аркадий Инин
Алена Яковлева
Юрий Визбор
Эммануил Виторган
Владимир Этуш
Николай Цискаридзе
Светлана Немоляева