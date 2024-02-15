Кинокритик рассказал, как новая роль может отразиться на карьере Минекаева

Новая роль актера Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата в «Слове пацана. Кровь на асфальте», может превратить его в актера одной роли, поделился своим мнением с NEWS.ru кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. По его словам, на экране он снова предстанет в образе хулигана, а для актера играть одну и ту же роль — большая беда.

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Сейчас Минекаев вновь получил роль хулигана, и действительно есть опасность, что он станет актером одной роли. Для актера большая беда играть одну и ту же роль, а режиссеры радостно это используют. Чтобы этого избежать, нужно искать разные проекты и работать с разными режиссерами. Во многом это работа актерского агентства, — говорит Шнейдеров.

Кинокритик напомнил судьбы других популярных актеров, которые также стали заложниками одной роли. Среди них Джим Керри, которого воспринимают как комика и все его серьезные проекты проваливаются. Мало кто помнит трагические роли Юрия Никулина, а легендарного Штирлица Вячеслава Тихонова мало кто вспомнит в фильмах «Белый Бим, Черное ухо» и «Война и мир», добавил телеведущий.