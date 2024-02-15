Умерла актриса Евгения Зубина

В ночь на 15 февраля ушла из жизни старейшая советская и российская актриса Евгения Зубина.

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Евгения Павловна родилась в 1927 году и с 1940-го - восемьдесят лет - работала в Северо-Осетинском театре, позже переименованном в "Саби", во Владикавказе.

За свой труд была удостоена звания заслуженной артистки Северо-Осетинской АССР.

Свой первый спектакль - это был "Колобок" - республиканский театр кукол показал летом 1940 года. С 1960-го театр именовался "Саби" (в переводе с осетинского - "Малыш"). До 1958 года спектакли в нем игрались только на русском языке, затем были сформированы русская и осетинская актерские труппы.

Государственный театр для детей и юношества "Саби" неоднократно становился лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. В его репертуаре - драматические, кукольные и смешанные постановки на русском и осетинском языках, при создании которых широко использован русский и осетинский фольклор.

Про уход актрисы сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня ночью скончалась ветеран тыла ВОВ, обладатель медали "Во славу Осетии", старейшая актриса Театра юного зрителя "Саби" Евгения Павловна Зубина. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким", - сказано в некрологе.