Умерла советская актриса Хатуна Котрикадзе

15 февраля ушла из жизни Хатуна Котрикадзе, советская грузинская актриса, известная главными женскими ролями в "Незадачливых похитителях" и "Веселом романе".

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В "Похитителях", музыкальной лирической комедии 1971 года Лейлы Горделадзе, ее первой полнометражной картине, 15-летняя Хатуна сыграла Тамрико.

В музыкальной комедии Левана Хотивари "Веселый роман" - Эку. Также на ее счету образ Хатуны в молодежной мелодраме "Пятнадцатое лето".

Снявшись в трех проектах, Котрикадзе оставила экран.