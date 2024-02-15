Умерла советская актриса Хатуна Котрикадзе
15 февраля ушла из жизни Хатуна Котрикадзе, советская грузинская актриса, известная главными женскими ролями в "Незадачливых похитителях" и "Веселом романе".
В "Похитителях", музыкальной лирической комедии 1971 года Лейлы Горделадзе, ее первой полнометражной картине, 15-летняя Хатуна сыграла Тамрико.
В музыкальной комедии Левана Хотивари "Веселый роман" - Эку. Также на ее счету образ Хатуны в молодежной мелодраме "Пятнадцатое лето".
Снявшись в трех проектах, Котрикадзе оставила экран.
Об уходе 68-летней актрисы сообщили СМИ республики, причину не указывая.