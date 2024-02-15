Дакота Джонсон вышла в откровенном платье-сетке на премьере фильма «Мадам Паутина»

Мне невероятно нравится, что сверхспособность моей героини – это разум, а также то, что она женщина. Я могу зацепиться за это, ведь для меня это очень привлекательно и мощно. Я думаю, женский интеллект невероятно силён, поэтому для меня Кассандра является наиболее близким супергероем, — отметила Джонсон.