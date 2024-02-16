Актер Брэд Питт и тренер Инес де Рамон начали жить вместе в его доме

Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная, фитнес-тренер Инес де Рамон съехались. Об этом сообщает People.
Инсайдер сайта рассказал, что Инес де Рамон переехала в загородный дом актера.
«Это произошло совсем недавно. Отношения развиваются, она счастливее, чем когда-либо», — высказался инсайдер.
В ноябре 2022 года впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.
Недавно пара решилась на новый серьезный шаг после знакомства с семьей и друзьями Брэда Питта.
«Отношения Брэда и Инес стали по-настоящему серьезными: она переехала к нему, и они обсуждали возможность рождения ребенка. Некоторых это может шокировать, но их близкие не удивятся, если она уже беременна. Инес как раз в подходящем возрасте, ее биологические часы тикают. Брэд в лучшей форме, чем большинство мужчин его возраста. Они преданы друг другу и по-настоящему влюблены, проводят все время вместе», — сообщил инсайдер.