Актер Брэд Питт и тренер Инес де Рамон начали жить вместе в его доме

«Отношения Брэда и Инес стали по-настоящему серьезными: она переехала к нему, и они обсуждали возможность рождения ребенка. Некоторых это может шокировать, но их близкие не удивятся, если она уже беременна. Инес как раз в подходящем возрасте, ее биологические часы тикают. Брэд в лучшей форме, чем большинство мужчин его возраста. Они преданы друг другу и по-настоящему влюблены, проводят все время вместе», — сообщил инсайдер.