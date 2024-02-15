'Выяснилось все случайно": Зоя Бербер поделилась подробностями второй беременности
В последние дни января Зоя Бербер удивила не только своих коллег и поклонников, но даже собственную маму. Она показала внушительных размеров живот и сообщила, что скоро станет мамой. Отец малыша — ее коллега Максим Белбородов, за которого она недавно вышла замуж.
Понятно, что новость широко обсуждалась в актерских кругах. И вот теперь Зоя решила рассказать подробности своей беременности.
«Выяснилось все случайно, на плановом приеме у врача. Задержка была, но я не придала этому значения, подумала, что произошел гормональный сбой, — рассказала она в интервью изданию „7 дней“. — Я же влюбилась, эмоции захлестывали, поэтому и цикл мог сместиться".
Когда врач на УЗИ, глядя на экран, вокликнула:
„Ну, что за бриллиантик у нас лежит?“, она поначалу и не поняла, что имеется в виду. "Немного растерялась. Конечно, такая новость меня обрадовала, но решение должны принимать оба родителя, ведь ребенка делают двое», — вспоминает Зоя.
Именно поэтому она решила сначала дождаться реакции Максима на ее интересное положение. Фото узи она положила в открытку, открытку — в карман. Уже дома включила камеру и попросила достать из моего кармана открытку.
"Он смотрит на фото узи, и я вижу, как приходит осознание… Было страшно, потому что человек мог сказать: «Это что такое?», а у тебя еще видео останется на всю жизнь, — призналась Зоя. — Но Максим стал спрашивать, а когда, а сколько, как это посчитать. А потом он закричал, стал хвататься за голову, но от него шли очень классные вибрации, он, конечно, был рад, просто тоже не ожидал'.
Ни пол будущего малыша, ни дату его появления на свет тем не менее Зоя пока решила не раскрывать. Но, судя по фото, счастливый день совсем скоро.