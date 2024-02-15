'Выяснилось все случайно": Зоя Бербер поделилась подробностями второй беременности

"Он смотрит на фото узи, и я вижу, как приходит осознание… Было страшно, потому что человек мог сказать: «Это что такое?», а у тебя еще видео останется на всю жизнь, — призналась Зоя. — Но Максим стал спрашивать, а когда, а сколько, как это посчитать. А потом он закричал, стал хвататься за голову, но от него шли очень классные вибрации, он, конечно, был рад, просто тоже не ожидал'.