Жена Алека Болдуина впервые опубликовала селфи с мужем и семью детьми

Жена голливудского актера Алека Болдуина опубликовала в личном блоге редкое фото с мужем и семью детьми. Инструктор по йоге Хилария Болдуин призналась, что это их первое семейное селфи в полном составе.

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«Мы посылаем вам любовь... это наше первое селфи всей семьей. Не могу поверить, что мы все вместились в кадр», — отшутилась спортсменка.

Супруга артиста родила от него четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась на свет в 2021 году благодаря суррогатной матери. Пара не скрывала этот факт от поклонников, жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.

Недавно стало известно, что супруги больше на планируют иметь детей: Болдуин перенес операцию на тазобедренном суставе и ему стало сложно справляться с ролью отца.

У актера также есть дочь Айрленд, которая родилась в его браке с артисткой Ким Бейсингер, в мае девушка впервые стала матерью – у нее родилась девочка Холланд.