Истощенную Ренату Литвинову заподозрили в анорексии

Актриса Рената Литвинова всегда отличалась стройной, хрупкой фигурой. Но если прежде поклонники писали ей комплименты и по-доброму завидовали, то теперь выражают беспокойство. Они считают, что диетами Литвинова истощила свой организм.

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Накануне Рената Литвинова опубликовала кадры со свежей фотосессии. На них актриса предстала в нежном образе - в белом платье с открытыми плечами и элегантным бантом спереди.

Некоторые поклонники отметили утончённость Литвиновой, красоту её образа и её самой. Но многие заволновались: на фотографиях актриса выглядит худой, у неё заметно торчат ключицы, плечи кажутся заострившимися.

«Уже тела не осталось, беда», «Я за вас переживаю, как бы вы не переборщили с этой невероятной худобой. Будьте, пожалуйста, осторожны», «Красота сухая великолепна, но можно заиграться», «Что-то вы усохли совсем», «Это не красота, это уже болезнь», - пишут пользователи.

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Подобные мнения высказываются уже давно. И если поначалу поклонники думали, что Литвинова похудела из-за стресса в связи с эмиграцией, то сейчас начали сомневаться.