Умерла звезда «мыльных опер», вместе со своими детьми и собакой жившая в машине

Ушла из жизни Нэнси Гонзалес, звезда латиноамериканских "мыльных опер" 1970-1990-х - на ее счету сотни эпизодов теленовелл "золотого века".

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Дебютировав на экранах в первой половине 70-х, Гонзалес сыграла в проектах "Жертвоприношение женщины", "Моя Луисана", "Леонела", "Марта и Хавьер", "Мария Мария", "Метис", "Самая красивая", "Брюнетка Клара", "Росанхелика", "Караван", десятках других.

Далее судьба востребованной венесуэльской актрисы сложилась трагически: в нулевых она сошла с экрана и несколько лет была вынуждена жить со своими детьми и собакой в машине.

Позже ей все-таки помогли с квартирой - после поднятого СМИ резонанса.

Об уходе артистки "фабрики "мыльных опер" Radio Caracas Televisión" передает People - со ссылками на подтверждения в соцсетях от ее экранных партнеров.

Причиной смерти, по данным IMDb, стали проблемы с позвоночником.