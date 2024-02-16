Мечтатель под парусами, король пляжа и офицер-романтик. Главные роли Василия Ланового

Кажется, харизматичный и талантливый Василий Лановой был рожден, чтобы стать большим артистом: судьба привела его в кино, несмотря на то что изначально он выбрал другой путь и после школы поступил на факультет журналистики МГУ. Аристократичная внешность и обаяние практически не оставляли выбора ни ему, ни режиссерам — уже через полгода он перевелся в Театральное училище им. Щукина и получил первую главную роль в фильме. За свою карьеру Василий Лановой сыграл более чем в сотне спектаклей и картин, стал легендой Театра им. Вахтангова и одним из самых знаменитых советских актеров. Вспоминаем его наиболее яркие работы на экране.

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"Аттестат зрелости" (1954)

Василий Лановой родился в 1934 году, и то, что его детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, дало последствия: после того как над головой мальчика пустили автоматную очередь, он начал сильно заикаться. Чтобы справиться с этим, Василий пел песни, занимался с логопедом, а еще пошел в театральную студию при Дворце культуры ЗИЛа. Наладить речь Лановому удалось далеко не сразу (проблемы сохранялись даже в первые годы его работы в Вахтанговском театре), но педагоги кружка отметили его талант: будучи подростком, он сыграл главную роль в спектакле "Аттестат зрелости" по пьесе Лии Гераскиной.

Когда Лановой учился на журфаке, режиссер Татьяна Лукашевич решила снять экранизацию произведения, и Василий успешно прошел пробы на ту же роль — старшеклассника Валентина Листовского, самоуверенного, талантливого, не желающего быть как все, что в советские времена не очень приветствовалось. По сюжету одноклассники и учителя пытаются переделать практически по-лермонтовски романтического героя. Картина Лукашевич не отличалась художественными изысками, но Лановой настолько органично попал в образ и так свободно вел себя перед камерой, что уже тогда стало понятно — его ждет большое актерское будущее.

"Павел Корчагин" (1956)

Знаковым фильмом для молодого артиста стала экранизация романа Николая Островского "Как закалялась сталь" молодых режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Изначально главного героя, революционера Павла Корчагина, должен был играть Георгий Юматов, но эта работа ему не давалась. Тогда в соседнем кинопавильоне создатели картины приметили Ланового и предложили ему пройти пробы. Выразительная внешность, горящий взор и уверенность в себе сделали студента "Щуки" идеальным кандидатом, а во время съемок он впечатлил режиссеров характером и работоспособностью — приходил на съемки даже с высокой температурой и не замечал трудностей.

"У нас был принцип: поставить всех персонажей в те условия, в которых происходило реальное действие. С наших съемок бежали, руки были покрыты кровавыми мозолями, он [Лановой] все делал по-настоящему, все делал взаправду, — вспоминал Владимир Наумов. — Знаете, когда мороз, к железу прилипает тело. Мы хотели надеть на него драные старые перчатки, чтобы уберечь немного руки, но он не хотел".

После выхода фильма Лановой стал известен на весь Советский Союз. При этом его едва не отчислили из института — студентам Щукинского училища строго запрещалось сниматься в кино. Тогда на защиту Василия встал сам ректор: по его просьбе дело замяли, а восходящую звезду перевели на курс ниже.

"Алые паруса" (1961)

Роль в романтической сказке Александра Птушко далась Лановому легко. В свои 27 лет он был уже популярным и опытным актером, поэтому шел на пробы с полной уверенностью в том, что именно он сыграет возлюбленного Ассоль. И действительно, после его проб все поиски претендентов на роль капитана Грэя прекратились — в Лановом были и благородство, и стать настоящего графа.

При этом романтические порывы своего героя актер перенес с экрана и в реальную жизнь: во время съемок он уговорил капитана и команду пройти под раскрытыми алыми парусами вдоль Ялты и пришвартоваться у гостиницы, где тогда отдыхала его жена Тамара Зяблова. За тем, как Лановой эффектно появился и подарил букет цветов любимой, наблюдало все побережье.

"Полосатый рейс" (1961)

Все помнят комедию про приключения тигров и львов, направляющихся в одесский зоопарк. И все знают знаменитую фразу "Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках". Произнес ее именно Лановой, который в фильме Владимира Фетина снялся в непривычной для себя эпизодической роли — на экране он появился лишь на несколько секунд. По сюжету актер с кокетливо повязанным на шее белым платком и в модных очках "кошачий глаз" отдыхает под зонтиком. Когда же он понимает, что группа в купальниках — это тигры, делано ужасается и первым сбегает с людного пляжа.

Василий Лановой получил эту роль совершенно случайно: съемки фильма проходили в Одессе, где актер в то время отдыхал. Привыкший к большим ролям, он поначалу отмахивался от предложения Фетина появиться в эпизоде, на что режиссер резонно заметил, что зачастую именно такие небольшие роли делают карьеру. Лановой согласился и ни разу об этом не пожалел: "король пляжа" стал единственным комедийным кинообразом Ланового, поэтому особенно любимым.

"Анна Каренина" (1967)

Работая над сценарием, режиссер Александр Зархи видел в роли Анны единственную актрису — Татьяну Самойлову. И если претендентов на роль Алексея Каренина было довольно много, то сыграть Вронского он сразу же предложил Лановому. С одной стороны, выбор был понятен — Лановой давно зарекомендовал себя в романтическом амплуа. С другой стороны, многим решение показалось неожиданным и довольно смелым, ведь Самойлова и Лановой в прошлом были женаты.

Лановой поначалу отказывался от роли, но вовсе не из-за чувств — на момент создания фильма актеры были в разводе уже почти 10 лет. Причина была сугубо профессиональной: ему казалось, что образ Вронского недостаточно хорошо прописан. Лишь после того, как Зархи согласился добавить ряд сцен, актер принял его предложение. И Лановой, и Самойлова блестяще справились со своими ролями — в 1968 году премьера фильма должна была состояться на Каннском кинофестивале, но из-за студенческих забастовок смотр отменили.

"Офицеры" (1971)

Один из самых знаменитых военных фильмов Советского Союза был снят по предложению министра обороны Андрея Гречко. Но, несмотря на такую высокую протекцию, картину показывали лишь в нескольких кинотеатрах, пока она не попалась на глаза Леониду Брежневу, который поручил выпустить ее в широкий прокат. Двух лучших друзей Алексея Трофимова и Ивана Варавву, чьи судьбы оказываются соединены на всю жизнь, сыграли Георгий Юматов и Василий Лановой. При этом в реальности уже много лет, с тех пор как Лановой "увел" у своего коллеги роль в "Павле Корчагине", отношения между артистами были напряженными. Тем не менее на съемках актеры помирились, подружились и даже впоследствии снялись еще в нескольких картинах — например, их можно увидеть в "Петровке, 38" или "Приступить к ликвидации".

Режиссер "Офицеров" Владимир Роговой долго уговаривал Ланового на роль Вараввы. Тот не мог взять в толк, как можно целую жизнь быть влюбленным в жену лучшего друга. Актеру казалось это "неинтересным и нежизненным". Тогда Роговой посоветовал ему посмотреть на эту ситуацию с другой точки зрения и сыграть романтика, что Лановому было не впервой. Благодаря этой роли в 1972-м Василия Ланового назвали лучшим актером года согласно опросу журнала "Советский экран"