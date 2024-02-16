Домогаров, патриотизм, театр: как сейчас живет актриса Наталья Громушкина

Актриса Наталья Громушкина прославилась благодаря съемкам в лентах «Марш Турецкого», «Обреченная стать звездой», «Кто в доме хозяин?». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

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Чем сейчас занимается Наталья Громушкина

Актриса в 48 лет гастролирует по России со спектаклями «Любовь и голуби» и «Кабаре». В начале февраля также состоялась премьера постановки «В джазе только девушки» под художественным руководством Натальи Громушкиной.

Театр артистка совмещает со съемками в кино. В 2023 году с ней на экраны вышел сериал «Эффект домино». Также она снимается в ТВ-проектах, в частности, приняла участие в музыкальном шоу «Моя мелодия».

Публичную карьеру Наталья Громушкина совмещает с преподавательской деятельностью в Московском художественном театре комедии.

Что известно о гражданской позиции Громушкиной

В декабре 2022 года Наталья Громушкина заявила, что является патриотом России, и напомнила, что выросла в семье военных.

«Я не могу не быть патриотичной, так как воспитана в классической советской семье. Мой дедушка, Павел Георгиевич Громушкин, которого я просто обожала, служил во внешней разведке. Я с гордостью ношу свою фамилию и сегодня, даже не принимая участие ни в каких политических акциях, являюсь тем человеком, который выступает за Отчизну и за ее процветание», — сказала она StarHit.

Актриса старается воспитывать патриотизм и в своих детях. По ее словам, старший наследник Гордей ранее стремился уехать из России, однако в последние годы его мнение изменилось.

«Я стараюсь растить их в любви к Родине, к Отечеству. Понимаю, что в условиях сегодняшнего дня это звучит даже как-то банально. Однако если мой старший ребенок еще два года назад был настроен категорически и хотел уехать за границу, то сегодня он стал совершенно пророссийским. Я не давлю на детей и ничего им не навязываю. Это жизнь, общество, круг общения», — поделилась Громушкина.

Что известно о личной жизни Натальи Громушкиной

Первым супругом Натальи Громушкиной стал актер Александр Домогаров. Они познакомились во время работы над спектаклем «Бегущий странник», а после играли вместе в постановке «Милый друг». Официально оформили отношения в 2001 году, но, по словам актрисы, регулярно ссорились.

«Время от времени я хлопала дверью и уходила навсегда, потом возвращалась сама или это делал Саша. 12 лет разницы в возрасте — немало. Сначала мне казалось, что я неправильно себя веду, потому что маленькая», — говорила Наталья.

После очередной ссоры супругов руководители театра Моссовета и Театра на Малой Бронной отказались продлевать с артисткой контракты. Она же хотела развиваться как актриса и решила оставить мужа.

«Итак, потеря работы в двух театрах сразу. Администрирование творчества супервостребованного артиста отпало автоматически. Идти некуда. Ультиматум „или ты со мной и у тебя есть все, или сама по себе у разбитого корыта“ задел всерьез. Я его люблю, но кем он себя вообразил — вершителем судеб?» — рассуждала Громушкина.

Брак артистов продлился четыре года. Союз был расторгнут в суде из-за нежелания актера дать развод. Спустя четыре месяца после официального расторжения брака Громушкина родила сына Гордея. В графе «отец» у ее наследника стояло имя экс-супруга, однако артистка поясняла, что это лишь формальность и кровного родства они не имеют.