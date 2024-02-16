Актриса Дженнифер Гарнер ведет переговоры о съемках в триллере Бена Аффлека

Актриса Дженнифер Гарнер может сняться в новом фильме Netflix под названием «Животные». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Гарнер ведет переговоры о съемках в криминальном триллере, режиссером которого выступит ее бывший супруг Бен Аффлек. Также в картине снимется Мэтт Деймон.

После утверждения полного актерского состава создатели фильма планируют начать съемки уже в марте. Аффлек и Деймон также спродюсируют «Животных».

Криминальный триллер расскажет о кандидате в мэры и его жене, у которых похитили сына. Супругам предстоит спасти ребенка и противостоять многочисленным врагам.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005-м после года отношений. Спустя десять лет звезды приняли решение расстаться. У актеров есть трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэль. А Дженнифер Лопес родила двойняшек, сына Макса и дочь Эмми, от бывшего мужа Марка Энтони в 2008 году.