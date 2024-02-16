Актриса Любовь Толкалина снялась в блузе с перьями

46-летняя Любовь Толкалина пришла на премьеру в черной блузе с перьями, брюках и жилете. Волосы она уложила в пучок и сделала нюдовый макияж.

Любовь Толкалина рассказывала поклонникам, что не посещает тренажерные залы, она предпочитает заниматься йогой дома. А также актриса любит бегать, плавать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы она чувствовала себя бодрой. Любовь Толкалина отмечала, что не придерживается определенной диеты, но ест только тогда, когда испытывает чувство голода, и старается не переедать.