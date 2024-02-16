Актриса Любовь Толкалина снялась в блузе с перьями

Актриса Любовь Толкалина стала гостьей премьеры детективного сериала «Престиж». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
46-летняя Любовь Толкалина пришла на премьеру в черной блузе с перьями, брюках и жилете. Волосы она уложила в пучок и сделала нюдовый макияж.
Среди гостей также были замечены: Ирина Розанова, Юлия Снигирь Ирина Дубцова, Алексей Жидковский, Анна Банщикова, Марк Богатырев, Пелагея Невзорова, Татьяна Столяр, Александр Мизев, Юлия Бедарева, Ксения Дукалис и Алена Чендлер, Мария Лобанова, Мария Червоткина, Кристина Кустова и другие.
Любовь Толкалина рассказывала поклонникам, что не посещает тренажерные залы, она предпочитает заниматься йогой дома. А также актриса любит бегать, плавать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы она чувствовала себя бодрой. Любовь Толкалина отмечала, что не придерживается определенной диеты, но ест только тогда, когда испытывает чувство голода, и старается не переедать.