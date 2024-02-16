Звезда «Оппенгеймера» случайно обнажила грудь на публике

Британская актриса Флоренс Пью оконфузилась на публике, покидая премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне, Англия. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

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Папарацци сняли 28-летнюю звезду фильма «Оппенгеймер» в украшенном пайетками макси-платье с открытой спиной и капюшоном, который она надела на голову. Также артистка примерила нюдовые босоножки на каблуках и выбрала в качестве аксессуаров одинаковые браслеты на запястья и миниатюрную сумку коричневого оттенка.

При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и на фото попало, как прикрывавшая грудь ткань сползла, обнажив ее.