Актриса Эми Шумер заявила, что страдает от отеков из-за проблем с гормонами

«Но я хотела воспользоваться возможностью, чтобы выступить за любовь к себе и принятие тела, в которой вы находитесь. Как и любая другая женщина/человек, в некоторые дни я чувствую себя чертовски уверенно и хорошо, а в другие мне хочется надеть мешок на голову», — заключила она.