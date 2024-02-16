Звезда «Пацанов» Лаз Алонсо сыграет в новом фильме Гая Ричи

Журналисты издания Deadline сообщили, что Лаз Алонсо сыграет в новом приключенческом фильме Гая Ричи «Источник вечной молодости». Актёр наиболее известен зрителям по роли в сериале «Пацаны».

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Сюжет расскажет о разлучённых брате и сестре, которые становятся участниками масштабного ограбления, связанного с поисками легендарного родника. Герои будут вынуждены применить свои знания об истории, чтобы найти этот источник и, возможно, стать бессмертными.