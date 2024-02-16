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Звезда «Пацанов» Лаз Алонсо сыграет в новом фильме Гая Ричи

Журналисты издания Deadline сообщили, что Лаз Алонсо сыграет в новом приключенческом фильме Гая Ричи «Источник вечной молодости». Актёр наиболее известен зрителям по роли в сериале «Пацаны».

Звезда «Пацанов» Лаз Алонсо сыграет в новом фильме Гая Ричи
© Чемпионат.com

Также в каст картины вошли: Натали Портман («Чёрный лебедь»), Джон Красински (ситком «Офис»), Донал Глисон («Звёздные войны: Пробуждение силы») и Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»).

Сюжет расскажет о разлучённых брате и сестре, которые становятся участниками масштабного ограбления, связанного с поисками легендарного родника. Герои будут вынуждены применить свои знания об истории, чтобы найти этот источник и, возможно, стать бессмертными.

За производство картины будет отвечать Skydance Media, а продюсерами фильма для Apple станут Skydance, Vinson Films и Project X Entertainment. Продюсерами выступят Дэвид Эллисон из Skydance, Дана Голдберг и Дон Грейнджер.

Актеры
Пацаны
Чёрный лебедь
Малыш на драйве
Звёздные войны: Пробуждение силы
Донал Глисон
Эйса Гонсалес
Дэвид Эллисон
Джон Красински
Натали Портман
Apple
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