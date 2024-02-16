Куда пропал звезда сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» Константин Давыдов

«В общем, я сделал такой вывод, что моя профессиональная карьера точно окончена, потому что я могу играть только то, что меня заводит. То, что нужно сыграть за деньги, то, что делают профессиональные актеры, — я уже играть не могу. Скорее всего, я перехожу уже в другой разряд. Разряд создателей своего контента. А за деньги играть то, что нужно, у меня уже не получается. Вот такая вот история», — объяснил Давыдов.