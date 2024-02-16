«Гарри Поттер» из Индии: нейросеть показала культовых героев в стиле Болливуда

Оригинальную серию фильмов «Гарри Поттер» снимали в Великобритании. Один энтузиаст попросил нейросеть показать, как бы выглядела экранизация книг о «мальчике, который выжил» в Болливудской версии. Результат вышел крайне забавным.

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У самого Гарри Поттера исчез шрам, зато появился «третий глаз» — красная точка на лбу. Нейросеть также добавила ему усы. Кажется, волшебник отлично проводит время на индийском балу.

У Рона сильно изменились цвет кожи и форма лица. Человек на арте лишь отдаленно напоминает оригинального героя Роулинг.

Всем второстепенным героям нейросеть также добавила усы. На картинках можно угадать Аластора Грюма, Северуса Снейпа и Сириуса Блэка.

Гермиона превратилась в настоящую индийскую принцессу — нейросеть одела девушку в традиционную одежду.