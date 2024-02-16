Агата Муцениеце бросила пить по совету экстрасенса

Серьезных проблем с алкоголем у актрисы Агаты Муцениеце не было никогда. Но она решила не останавливаться на этом и полностью исключила спиртное из своей жизни. Причем приняла это решение звезда в необычных обстоятельствах.

© 0WomanHit.ru - МК

В эфире шоу «Кстати» артистка призналась, что однажды встретила известного экстрасенса. Он-то и заявил, что Муцениеце вообще нельзя пить алкоголь. Заявление было неожиданным, но Агата все же решила последовать совету.

Она поставила перед собой цель — не пить алкоголь в течение года. С задачей актриса справилась, лишь в новогодние праздники позволив себе выпить немного вина и шампанского.