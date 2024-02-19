Кристофер Вальц и Калеб-Лэндри Джонс сыграют в экранизации «Дракулы»

Журналисты издания Variety сообщили, что режиссёр Люк Бессон экранизирует культовый роман «Дракула» Брэма Стокера. Главные роли в картине исполнят Кристофер Вальц («Бесславные ублюдки») и Калеб-Лэндри Джонс («Догмен»).

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Отмечается, что актёры сейчас активно ведут переговоры о своём участие в ленте. Подробности сюжета, каст, сроки и дата выхода фильма пока не раскрываются. Вероятно, больше информации мы узнаем ближе к началу съёмочного процесса.