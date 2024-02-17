Звезда «Барби» Америка Феррера рыдала после встречи с Леонардо Ди Каприо

«Я поздоровалась с ним, затем быстро зашла за угол и просто начала рыдать. Мой муж, тогдашний парень, был со мной и сказал: "Мне сейчас так стыдно. Это так… прекрати плакать". А я такая: "Но это же Леонардо"»