Звезда «Барби» Америка Феррера рыдала после встречи с Леонардо Ди Каприо
Недавно звезда «Барби» актриса Америка Феррера приняла участие в ток-шоу «Поздняя ночь с Сетом Мейерсом». В ходе разговора с ведущим она призналась, что после встречи с Леонардо Ди Каприо в 2007 году буквально разрыдалась.
Дело в том, что тогда Феррера посетила премию Гильдии киноактёров США, на которой удостоилась награды за роль в сериале «Дурнушка». После этого она встретила Ди Каприо.
Видео доступно на YouTube-канале Late Night with Seth Meyers. Права на видео принадлежат NBC.
«Я поздоровалась с ним, затем быстро зашла за угол и просто начала рыдать. Мой муж, тогдашний парень, был со мной и сказал: "Мне сейчас так стыдно. Это так… прекрати плакать". А я такая: "Но это же Леонардо"»
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