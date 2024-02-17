Розарио Доусон хочет вернуться к роли Клэр Темпл

Недавно Розарио Доусон поделилась, что хочет вернуться к роли Клэр Темпл в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново». Напомним, героиня актрисы была специально создана для первого сезона шоу — она является медсестрой, которая оказывает помощь линчевателям.

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В середине октября стало известно, что Marvel решила изменить подход к созданию сериалов. Начнёт компания с того, что перезапустит шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», уволив сценаристов и режиссёров, но сохранив часть отснятого материала.

Неделю назад актёр Педро Паскаль рассказал, что в своё время проходил пробы на роль второстепенного персонажа, юриста, в сериале «Сорвиголова» от Netflix.