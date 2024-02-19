Жизнь и трудности Никиты Преснякова после отъезда из России

Как известно, 2022 год ознаменовался массовым уходом звезд из России, вызванным противостоянием некоторых из них в отношении спецоперации на Украине. Среди переехавших в другие страны выделяется легендарная певица Алла Пугачева и ее семья. Внук исполнительницы, Никита Пресняков, также принял решение покинуть родную страну и устроиться в США. Однако, за пределами сцены его жизнь превратилась в настоящую драму. Решение многих звезд уехать из России стало частью большого общественного диалога. Некоторые решения были мотивированы политическими убеждениями, а другие — стремлением к новым возможностям и свободе выражения.

© Popcake.tv

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, выбрал США в качестве своего нового дома. Он оставил за собой огромный дом в России, чтобы обосноваться в небольшой квартире в США. Это решение стало для него новым этапом в поиске смысла и комфорта в чужой стране. Пресняков не остался один в новой стране. Его возлюбленная, Алена Краснова, присоединилась к нему в США, создавая собой поддержку и радость в чужой среде. Недавно стало известно, что у Никиты Преснякова диагностировали неизлечимое заболевание, касающееся желчного пузыря. По мере того как он сталкивается с неизвестной болезнью, его жизнь стала тщательным балансированием между работой в музыке и заботой о своем здоровье. Блогерша Алена Краснова активно ведет свой блог в социальных сетях, делясь моментами жизни с Никитой Пресняковым.