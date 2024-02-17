Звезда «Джека Ричера» хотел бы сыграть Бэтмена

«Я бы сыграл его с огромной радостью. Это один из самых крутых персонажей всех времён»

Напомним, второй сезон «Джека Ричера» расскажет о новых приключениях Джека Ричера, бывшего военного. Однажды он узнаёт, что погиб один из его друзей, который был частью его элитного 110-го полка. Герой начинает вести расследование и выясняет, что дело куда масштабнее, чем он мог себе представить.