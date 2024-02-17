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Звезда «Слова пацана» сыграет Жириновского в байопике от ЛДПР

Актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», сыграет роль бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского в фильме-байопике о жизни политика, рассказал артист в видео, которое поступило в распоряжение NEWS.ru.

Звезда «Слова пацана» сыграет Жириновского в байопике от ЛДПР
© Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», 2023

Кологривый договорился об участии в проекте на встрече с председателем либерал-демократов Леонидом Слуцким.

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу: я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — сказал Кологривый.

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Режиссером картины станет Александр Баранов, известный по работе над фильмами «Елки-2», «День дурака», сериалами «Заколдованный участок», «Громовы» и другими проектами. Баранов в начале февраля рассказал, что сценарий уже написан. Кроме того, он раскрыл рабочее название фильма, — «Жириновский. Взлет».

Ранее кинокритик Сергей Сычев назвал Кологривого подходящим кандидатом на роль Жириновского в биографической ленте. Профайлер Денис Давыдов, в свою очередь, предположил, что бывшего лидера ЛДПР в картине мог бы сыграть телеведущий Иван Ургант, который, по его словам, очень хорошо знал политика.

Актеры
День дурака
Громовы
Никита Кологривый
Сергей Сычев
Иван Ургант
Александр Баранов
Денис Давыдов
Владимир Жириновский
ЛДПР