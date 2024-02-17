Звезда «Слова пацана» сыграет Жириновского в байопике от ЛДПР

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу: я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — сказал Кологривый.