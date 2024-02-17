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«Проплатили»: Кологривый намекнул, почему Янковского взяли в «Слово пацана»

Актер Никита Кологривый заявил на встрече в Российской государственной детской библиотеке, что ему не дали сыграть роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана», так как некие «богатые дяди» заплатили желтой прессе из-за страха, что он «влезет на пьедестал рядом с их детьми», сообщил корреспондент NEWS.ru.

Кологривый намекнул, почему Янковского взяли в «Слово пацана»
© News.ru

По словам Кологривого, роль, в итоге доставшаяся Ивану Янковскому, предполагала умение боксировать, но такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо».

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Во время мероприятия актеру сообщили, что он плохо катается на коньках. Кологривый это подтвердил и добавил, что он хороший боксер.

«Я лучше бы сыграл боксера, но боксеров мне бояться давать <...> Не переживайте. А желтая пресса, которую вы читаете, знайте, что ее проплатили. Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы не дай бог Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез. Поэтому никуда они не денутся», — заявил Кологривый.

Ранее Кологривый отказал девочке-подростку, попросившей артиста взять ее к себе в проект. Актер убежден, что мечтающий стать артистом человек никогда не станет просить об этом на конференции, поскольку захочет своим трудом «победить все на свете».

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Никита Кологривый
Иван Янковский