Кологривый намекнул, почему Янковского взяли в «Слово пацана»

«Я лучше бы сыграл боксера, но боксеров мне бояться давать <...> Не переживайте. А желтая пресса, которую вы читаете, знайте, что ее проплатили. Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы не дай бог Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез. Поэтому никуда они не денутся», — заявил Кологривый.