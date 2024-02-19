«Трудно, когда тебя все ненавидят». Милли Бобби Браун — 20

Мир узнал об актрисе Милли Бобби Браун, когда ей было всего 12 лет, после выхода первого сезона сериала «Очень странные дела». Проект быстро обрел статус культового, а Браун в мгновение ока из обычного британского подростка превратилась в знаменитость и самую молодую номинантку на премию «Эмми» в истории. Однако столь же быстро Браун столкнулась и с темной стороной успеха. Ее взросление не было простым: будучи совсем юной, она регулярно подвергалась резкой критике за попытки выглядеть старше своих лет, за поведение дивы, невоспитанность и неуважение к коллегам по проекту. В новом материале из цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как актрисе, которой 19 февраля исполняется 20 лет, удалось справиться с травлей и обрести счастье и душевное равновесие.

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Почти мистер и миссис Бон Джови

В середине апреля 2023 года актриса Милли Бобби Браун, по американским законам еще не достигшая совершеннолетия, внезапно объявила, что выходит замуж. В своих социальных сетях она опубликовала черно-белую фотографию, на которой позировала, безмятежно улыбаясь, в объятиях сына культового рок-музыканта Джона Бон Джови Джейка. На снимке было отчетливо видно, что на безымянном пальце левой руки артистки красуется роскошное кольцо с крупным бриллиантом.

«Я люблю тебя вот уже три лета подряд. Теперь, дорогой, я хочу их все», — написала под снимком в соцсетях Милли Бобби Браун

Позднее на тот момент 20-летний Джейк подтвердил, что сделал актрисе предложение. В доказательство он выложил в свои соцсети два снимка из той же совместной фотосессии, лаконично подписанные словом «Навсегда».

Коллеги Милли по сериалу «Очень странные дела» были очень удивлены этой новостью, но все же поздравили ее с важным событием, несмотря на не самые простые отношения. Не последовало едких комментариев в адрес актрисы и со стороны журналистов и пользователей социальных сетей, которые за несколько лет до этого называли ее не иначе как самой ненавистной молодой знаменитостью Голливуда.

«Я часто чувствовала себя одиноко, даже сидя в переполненной комнате»

Уже к 12 годам Милли пришлось пройти через многое, прежде чем стать звездой. Родители девочки, британцы по происхождению, были далеки от мира кино и шоу-бизнеса: отец работал риелтором средней руки, мать занималась хозяйством и воспитанием детей (у актрисы есть две сестры и брат). Лишних денег у Браунов никогда не было: зарплаты отца едва хватало на оплату всех счетов, поэтому о покупке собственного дома речи не шло, и всей семье после переезда из Великобритании в США приходилось жить у родственников в Орландо.

Естественно, о красивых вещах и модных гаджетах Милли и мечтать не смела, что лишь усиливало ее неуверенность в себе, вызванную врожденной частичной глухотой на одно ухо. В то время единственным местом, где она чувствовала себя абсолютно счастливой, был школьный театральный кружок. Он стал для девочки настоящей отдушиной, где она могла на время забыть о своих детских проблемах и буллинге со стороны одноклассников.

Почему сверстники невзлюбили Браун, она не знает до сих пор. Возможно, дело было в ее замкнутости или в неумении за себя постоять, однако из-за непрекращающихся издевательств ей даже пришлось перейти в другую школу.

Проблема буллинга — очень серьезная. Я не понаслышке о ней знаю. Из-за травли одноклассников я была вынуждена сменить школу. Это вызвало много беспокойств и проблем, с которыми я живу до сих пор. Я сталкивалась с душераздирающими ситуациями как в реальной жизни, так и в интернете

Милли Бобби Браун

Милли было всего восемь лет, когда она, участвуя в очередной школьной постановке, поняла, что в будущем хочет стать артисткой. Родители поначалу не восприняли желание дочери всерьез. Они попытались объяснить, что актерство, как и любая другая работа, предполагает ответственность и что после утверждения на роль и подписания контракта передумать вряд ли получится. Девочка ответила, что будет сниматься во что бы то ни стало. Ее аргументы были достаточно убедительны, чтобы семейство Браунов Лос-Анджелес.

После переезда поближе к «фабрике грез» Милли сразу же начала ходить на прослушивания. Получив нескольких эпизодических ролей в таких популярных сериалах, как «Американская семейка», «Анатомия страсти» и «Морская полиция: спецотдел», в 2013 году она сыграла маленькую Алису в шоу «Однажды в стране чудес».

Я начала сниматься в кино, когда мне было девять лет. Я считаю, что актерство — не такое сложное занятие, как танцы, где нужно много практиковаться. Игра — это инстинктивное. Если ты что-то не умеешь, всегда можешь пойти в актерскую школу Милли Бобби Браун

Девочка с удовольствием примеряла на себя разные роли, перевоплощаясь то в милых и забавных персонажей, то в ребенка, одержимого серийным убийцей. Уже став знаменитой, Браун призналась, что все детство страдала от неуверенности в себе и испытывала проблемы с самоидентификацией, однако актерство помогло ей лучше понять себя. «Я не понимала, кто я вообще такая. Будучи ребенком, я часто чувствовала себя одиноко, даже сидя в переполненной комнате. Словно я другая, и никто не может меня понять. Поэтому мне нравилось играть персонажей, которые нравятся людям и которых те принимают», — объяснила она в одном из интервью.

«Очень странные дела»

Однако путь Браун к успеху не был простым. Например, однажды после очередного прослушивания влиятельный кастинг-директор забраковал кандидатуру начинающей актрисы, заявив, что в индустрии ей делать нечего, потому что она «слишком взрослая». Этот вердикт стал для 10-летней девочки сильным ударом. Она была безутешна и хотела отказаться от мечты, но родители уговорили дочь записать последнюю видеопробу. Спустя три месяца поле первого и единственного прослушивания братья Даффер утвердили ее на роль Одиннадцати — девочки с психокинетическими и телепатическими способностями в сериале «Очень странные дела», который и принес ей мировую известность.

Работать на площадке «Очень странных дел» было очень тяжело физически, но именно там Браун познакомилась с другими детьми-актерами и поняла, что больше не чувствует себя одинокой. Кроме того, благодаря роли она решила, что вполне может стать примером для подражания для других людей.

Сначала я просто получала удовольствие от съемок. На них было очень весело. А потом подумала: «Боже, я же правда могу на что-то повлиять». Я почувствовала себя сильной и способной вдохновлять людей. Я многому научилась у Одиннадцати. Она очень сильная личность, верный друг и защитник. Несмотря на то что по сюжету она только училась использовать свои силы, ее верности и стойкости можно только позавидовать

Милли Бобби Браун

Премьера первого сезона шоу состоялась в 2016 году, после чего жизнь 12-летней Милли навсегда изменилась: она превратилась в суперзвезду мирового масштаба, смогла поправить финансовое положение семьи и стала героиней рекламных кампаний и мемов. Контракты сыпались на Браун один за другим.

В то время все происходящее казалось юной актрисе, которая до съемок в «Очень странных делах» была никому не известна, чем-то нереальным. Даже в магазин ей приходилось ходить в сопровождении охраны. Однако бешеный успех не вскружил ей голову. Так по крайней мере думала сама Браун.

Слава не ударила мне в голову. За этим следила не только я, но и мои родители. Я не бунтарка, не трудный подросток. Я просто хорошая девочка, которая слушается маму и папу. Я живу настоящим моментом

Милли Бобби Браун

Темная сторона успеха

Однако хотя Браун утверждает, что избежала звездной болезни, ее поведение во время рекламной кампании первых сезонов «Очень странных дел» вызвало много вопросов и критики у поклонников проекта. Большинство недоброжелателей в соцсетях склонялись к мнению, что слава не на шутку вскружила голову юной звезде. Хейтеры осуждали ее за чрезмерную общительность, за то, что она неуважительно относится к другим артистам, задействованным в сериале, и постоянно перебивает их во время интервью. Впоследствии Браун рассказала, что в соцсетях ее то и дело называли «глупой идиоткой, пытающейся украсть славу своих коллег».

Меня наказывали просто за то, что я слишком много и слишком громко разговаривала. Трудно слышать такое в 13 лет. Ты сразу думаешь: «Я больше не хочу ничего говорить»

Милли Бобби Браун

Критиковали хейтеры не только излишнюю общительность Браун, но и ее необдуманные высказывания в социальных сетях. Так, в 2018 году в возрасте 14 лет актриса поделилась в социальной сети Х (бывший Twitter) впечатлениями от видео блогера Шейна Доусона, в котором тот рассказывал теорию, согласно которой Земля на самом деле плоская. Девушка призналась, что готова поверить в это, чем вызвала в свой адрес шквал обвинений в необразованности и глупости. Еще одним поводом для возмущения о стороны недоброжелателей стала любовь актрисы к конспирологии.

Браун доставалось от хейтеров и за то, что она выглядела намного старше своего возраста. В этом отчасти были виноваты ее стилисты, которые предлагали подростку яркий макияж, откровенные наряды и прически не по возрасту. Одним из самых громких в череде модных провалов актрисы критики считают выход на красную ковровую дорожку премии Гильдии киноактеров США. 15-летняя Браун появилась перед фотографами в молочно-белом костюме и с ярким макияжем. Выглядела она в этом образе как взрослая женщина, что разозлило даже ее поклонников.

«И одежда, и макияж неудачные. Молодая девушка выглядит тут откровенно старой», «Ей только 15 лет, а на фото будто мать троих детей стоит!», «Зачем ее заставляют выглядеть настолько взрослой?», «Кто и зачем сделал Милли такой макияж?», «Лучше бы вообще ненакрашенная пришла!» — писали тогда возмущенные интернет-пользователи соцсетей

В конце концов дошло до того, что хейтеры начали штамповать унизительные мемы с Браун в главной роли, отпускали сальные шуточки в ее адрес и писали гадости под каждым ее постом в социальных сетях.

Поначалу актриса пыталась защищаться, но кибербуллинг и троллинг не прошли для нее бесследно. Некогда излишне общительная, она замкнулась в себе и практически разучилась доверять людям.

Очень трудно, когда тебя все ненавидят, когда ты сама даже еще не знаешь, кто ты есть на самом деле. Ты думаешь: «Что же их бесит во мне? Хорошо, я попробую быть другой сегодня». А тебе в ответ снова и снова: «Фу! Ненавижу, когда ты так делаешь». И ты просто замыкаешься в себе. Спасибо друзьям и семье, что помогли понять: я не должна никому угождать! Развиваться надо только ради себя

Милли Бобби Браун

Выдержать лавину ненависти Браун РФ; принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) теперь ведут специально нанятые менеджеры.

Нездоровая любовь

В личной жизни Браун к 20 годам тоже успела пережить череду скандалов. Таблоиды писали о романтических отношениях актрисы с Ромео Бекхэмом, блогером Джейкобом Сарториусом и регбистом Джозефом Робинсоном, однако она не подтверждала эту информацию. Сама Браун рассказала лишь об одном романе. По ее признанию, в 2020 году она «состояла в нездоровых отношениях» с популярным американским тиктокером Хантером Эхо и приложила немало усилий, чтобы уйти от него спустя восемь месяцев.

Расставание пришлось на разгар съемок четвертого сезона «Очень странных дел», и, как отметила актриса, этот травмирующий опыт помог ей в работе над ролью.

В то время я чувствовала себя очень уязвимой. К счастью, на съемочной площадке никто ничего не знал, и у меня была возможность справиться с этой ситуацией самостоятельно

Милли Бобби Браун

Однако Эхо не простил Браун то, что она его бросила, и в июле 2021 года опубликовал видео, в котором оскорблял бывшую возлюбленную, уверял, что та «бегала за ним, как собачонка», а также сообщил, что у них была интимная близость. Проблема заключалась в том, что Эхо в момент их отношений было 20 лет, а Браун — всего 16.

Представители актрисы эту информацию, конечно, сразу же опровергли и пригрозили Эхо судом. В итоге ему пришлось публично извиняться за свои слова.

Когда тебя публично унижают, ты чувствуешь бессилие, потому что не контролируешь ситуацию. Уходя от этого человека, я знала, чего стою, понимала, что он ничего у меня не отнял. Думала, что глава моей жизни, казавшаяся такой чертовски длинной, наконец закончилась. Но в итоге я смогла показать другим людям, что тоже делаю ошибки, принимаю неверные решения, переживаю неудачи

Милли Бобби Браун

«Я полюбила себя, находясь с ним»

Справиться с предательством некогда близкого человека Милли помогла новая любовь. О романе актрисы с Джейком Бон Джови впервые заговорили в июне того же 2021 года — поводом тому стало совместное фото молодых людей, опубликованное сыном рок-музыканта. Впервые как пара они официально пришли на 75-ю церемонию вручения премии BAFTA в марте 2022-го.

Я так боялась быть сильной женщиной в отношениях. Но когда встретила Джейка, почувствовала, что могу быть громкой. Он принял это. И я полюбила себя, находясь рядом с ним, — в этом очень большая его заслуга

Милли Бобби Браун

Актриса призналась, что никогда не грезила о браке, однако встреча с Бон Джови изменила ее мнение. 20-летняя Браун уверяет, что чувствует себя готовой к свадьбе и детям.

Несмотря на молодость, она вообще четко знает, чего хочет от жизни — и достигает целей, которые перед собой поставила. Например, однажды Браун решила запустить свой бренд косметики — и в 2019 году презентовала поклонникам Florence by Mills. Кроме того, она стала самым молодым послом ЮНИСЕФ — международной организации, действующей под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Именно за эту целеустремленность журнал Time назвал актрису одной из самых влиятельных молодых знаменитостей.

Не пугает Браун и вероятность всю жизнь провести с одним мужчиной. Тем более что Бон Джови уже сказал ей, что хочет, чтобы она жила своей жизнью, а он даже в самые темные времена будет держать ее за руку. Да и родители актрисы тоже поженились очень рано, но до сих пор живут вместе и любят друг в друга.

С момента выхода первой серии «Очень странных дел» прошло целых восемь лет. За это время «та самая Одиннадцать» стала настоящей звездой не только в кино, но и в модном бизнесе. В одном из последних интервью Браун призналась, что не будет испытывать грусти из-за окончания прославившего ее сериала. По словам актрисы, она благодарна этому шоу за все, однако хочет закрыть эту главу жизни и начать новую, в которой будет место покорению новых вершин.